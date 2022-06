Coachin klärt auf : Netzwerken ist mehr als beliebiges Kontakteknüpfen

Hamburg/Köln Gute Kontakte können Karrierevorteile bringen, das ist uns klar. Aber wie stellt man das mit dem Netzwerken eigentlich an? Ein bisschen Strategie gehört auf jeden Fall dazu.

Mit Stift und Papier Netzwerke aufzeichnen

Schließlich überlegt man sich, was man als erstes tun will: Das Netzwerk weiter aufbauen, pflegen oder nutzen? Brinkmann empfiehlt, mit dem anzufangen, was einem am leichtesten fällt. Wichtigste Regel zum Aufbau eines Netzwerks ist es dem Beitrag zufolge, sich einfach zu trauen.