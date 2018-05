Neues Angebot der Hochschule Harz für Unentschlossene

Studieren ja, aber was? Für unentschlossene Studierwillige hat die Hochschule Harz das neue Angebot eines Orientierungsstudiums. dpa

Ab dem Wintersemester 2018/19 können Interessierte Module aus den Fachbereichen Automatisierung und Informatik, Verwaltungswissenschaften sowie Wirtschaftswissenschaften testen, wie die Hochschule Harz in Wernigerode mitteilte. Das Angebot sei in dieser Form einmalig in Mitteldeutschland.

„Wir wollen all jene erreichen, die noch nicht genau wissen, in welche Fachrichtung es gehen soll. Das Orientierungsstudium bietet den nötigen Freiraum, um das Studieren unter realen Bedingungen auszuprobieren und unterstützt die Studierenden dabei, die für sie richtige Wahl zu treffen“, erklärte die Prorektorin für Studium, Lehre und Internationalisierung, Louisa Klemmer.

Nach dem Orientierungsstudium könnten die Teilnehmer direkt an der Hochschule Harz weiterstudieren, so sie die jeweiligen Zulassungsvoraussetzungen erfüllten. Prüfungsergebnisse könnten angerechnet werden.

