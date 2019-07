Hochschule Mittweida : Neues Management-Studium rund um E-Sport

Fans verfolgen ein E-Sport-Turnier. Die E-Sport-Branche boomt. Werdende Manager können jetzt einen Vertiefungsstudiengang dazu machen. Foto: Benedikt Wenck.

Mittweida Die Hochschule Mittweida in Sachsen will künftig Manager im Bereich E-Sport ausbilden. Ab dem kommenden Wintersemester bietet die Fachhochschule im Bachelor-Studiengang Medienmanagement eine neue Vertiefung namens an.

Studierende lernen dort unter anderem, Turniere und andere Events rund um Spiele wie „League of Legends“ zu planen und zu vermarkten. Dazu kommen Grundlagen der journalistischen Arbeit, der Medienproduktion und der BWL.