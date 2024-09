Wohnungsnot zu Semesterbeginn Noch ohne Wohnung: Wo Studierende jetzt noch suchen können

Einzelne Studierendenwerke bieten noch einmal zusätzliche Unterkünfte an. Das Werk in Göttingen hat zum Beispiel die Möglichkeit, dass Studierende vom 7. Oktober bis zum 30. November in einem Hotel in direkter Campus-Nachbarschaft in Doppelzimmern für fünf Euro pro Person unterkommen. In Marburg werden zu Beginn des Wintersemesters bei Bedarf zusätzliche Bettplätze in den Gemeinschaftsräumen der Wohnheime eingerichtet. Noch lokalen Initiativen am Uni-Ort nachfragen, lohnt also.