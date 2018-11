später lesen Ruhetage auf Skihütten Österreichs Gastgewerbe sucht Personal FOTO: Felix Kästle FOTO: Felix Kästle Teilen

Das Hotel- und Gastgewerbe in Österreich sucht dringend Personal. Aktuell seien 9000 Stellen in der Branche nicht besetzt, erklärte die Wirtschaftskammer Österreich in Wien. Wegen der Personalknappheit müssten Betriebe zusätzliche Ruhetage einführen. dpa