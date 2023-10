Das passende Studium finden Online-Self-Assessment hilft bei Studienorientierung

Interessiert an konkreten Studiengängen? Das Portal „ abi.de“ der Bundesagentur für Arbeit listet eine sortierte Auswahl von fachspezifischen OSA einiger Hochschulen auf. Zwischen 60 und 90 Minuten dauert es in der Regel, einen davon zu bearbeiten. In dieser Zeit werden Informationen zum Studiengang gegeben und in Fragen zum Beispiel Erwartungen und Interessen abgeglichen.