Dachbodenfund : Physikalische Sammlung der Uni Halle wieder entdeckt

Halle Die Sammlung physikalischer Versuchsgeräte der Universität Halle geht bis 1850 zurück. Die Objekte sind ein Spiegel der Zeit. Der Fundus gibt einzigartige Einblicke in den Entwicklungsstand von Lehre und Forschung.

Was war zum Vorschein gekommen? „Zum Beispiel Magnetometer und Elektrometer, wie es im 19. Jahrhundert üblich war, aus Messing gefertigt. Das sah toll aus, wirklich museal“, schwärmt der Wissenschaftler. „Im Vergleich der physikalischen Sammlungen an den deutschen Universitäten ist unsere sehr groß und reichhaltig. Es ging nichts verloren oder wurde im Krieg zerstört.“ Zudem lag in einem der Kartons das Buch, in dem alles mit Inventarnummern vermerkt war. „Wer das gemacht hat, das ist unbekannt, aber irgendwann ist alles auf dem Hörsaalboden gelandet. Ein Unbekannter hat freundlicherweise das Ganze für die Nachwelt beieinander gehalten“, sagt Krause-Rehberg. „Das ist also ein richtiger Dachbodenschatz.“