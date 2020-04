Kommunikative Herausforderungen : Professioneller Übersetzer vs. Übersetzungsprogramm

Professioneller Übersetzer vs. Übersetzungsprogramm

Die Welt unterliegt einem stetigen Wandel. Das gilt nicht nur im Hinblick auf technische Neuerungen oder die Einführung neuer Gesetze und Regelungen. Auch bei der Sprache tut sich einiges. International agierende Unternehmen stehen deswegen immer wieder vor neuen kommunikativen Herausforderungen.

Für sie stellt sich die Frage, wie sie den Kontakt mit ausländischen Kunden, Zulieferern und anderen Geschäftspartnern in Zukunft handhaben sollen - mit einem professionellen Übersetzer oder doch mit einem Übersetzungsprogramm? Höchste Zeit, diese beiden grundverschiedenen Varianten gegenüberzustellen und näher zu beleuchten.

Was sind Professionelle Übersetzer?

Professionelle Übersetzer haben in der Regel eine abgeschlossene Hochschulausbildung. Um im späteren Berufsleben auf verschiedene Situationen vorbereitet zu sein, sammeln sie nach ihrem Studium praktische Erfahrungen im Ausland. Durch die Anwendung des erworbenen Wissens im Alltag gelingt ein natürlicher Umgang mit den gelernten Fremdsprachen. Doch sind Professionelle Übersetzer deswegen die bessere Wahl für Unternehmen, wenn Fachübersetzungen in einem bestimmten Gebiet benötigt werden?

Was sind Übersetzungsprogramme?

Während der Schulzeit ist das Erlernen einer Fremdsprache selbstverständlich geworden. Doch was, wenn man später dort Urlaub machen möchte, wo man die Landessprache nicht beherrscht? Dann kann man Übersetzungstools in Form von Apps nutzen. Auf dem gleichen Prinzip basieren Übersetzungsprogramme. Sie werden speziell für Unternehmen angeboten und sollen dabei helfen, Sprachbarrieren im Berufsalltag zu überwinden. Aber sind Übersetzungsprogramme wirklich so gut wie ihr Ruf?