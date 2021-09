Bis zu 331 Millionen Euro : Professoren an deutschen Unis werben mehr Drittmittel ein

Professoren an deutschen Unis werben mehr Drittmittel ein

Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule in Aachen (RWTH) hat 2019 331 Millionen Euro an Drittmitteln erhalten. Foto: Oliver Berg/dpa

Wiesbaden Um Forschungsprojekte zu finanzieren, setzen die Hochschulen in Deutschland zunehmend auf Drittmittel. Und so sammeln die Professoren bei der Wirtschaft immer mehr Geld ein. Zahlen dazu liefert nun das Statistische Bundesamt.

Professorinnen und Professoren an deutschen Universitäten - mit Ausnahme der medizinischen Bereiche - haben im Jahr 2019 jeweils durchschnittlich 287.000 Euro an Drittmitteln eingeworben. Das sind 1,9 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte .