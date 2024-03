Prüfungsgespräch mit ChatGPT Prüfende KI: Wie lassen sich Chatbots zum Lernen nutzen?

Ob für private Geburtstagsglückwünsche, in der Medizin oder in der Industrie - Künstliche Intelligenz (KI) hat längst Einzug in den Alltag vieler Menschen erhalten. Doch wie sieht es an den Hochschulen aus? Lässt sich KI in Form von Sprachmodellen wie ChatGPT zur Prüfungsvorbereitung nutzen? Und ist das erlaubt?