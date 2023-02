Information : „Quiet Constraint“: Wenn Kollegen ihr Wissen nicht teilen

Berlin Wer „Quiet Quitting“ betreibt, kündigt innerlich - und macht im Job nicht mehr, als unbedingt nötig. Doch nun macht ein weiterer Begriff die Runde: „Quiet Constraint“. Was dahinter steckt.

Unter Umständen schadet das Zurückhalten dem Unternehmenserfolg

Das Ergebnis: Prozesse werden gefährdet und das Arbeitsklima leidet. Letztendlich könne so der Erfolg eines Unternehmens untergraben werden, so Lelley.

Doch ist das Zurückhalten von arbeitsrelevantem Wissen eigentlich mit dem Arbeitsvertrag vereinbar? Eher nicht. Denn die Verpflichtung wichtige Informationen weiterzugeben ergibt sich aus den sogenannten „Nebenpflichten“ des Arbeitsvertrags. „Der Arbeitgeber muss sich so am Arbeitsplatz verhalten, dass nach Möglichkeit das Beste an Arbeitsleistung abgeliefert wird“, so Arbeitsrechtler Lelley. „Und so etwas wie Wissen teilen, wie das Wissen weitergeben, das gehört natürlich dazu.“