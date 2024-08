Ist das der richtige Job? Red Flags: Was Sie in der Probezeit hellhörig machen sollte

Gab es schon im Vorstellungsgespräch Punkte, bei denen Chef oder Chefin komisch reagiert haben, sollten Sie diese auf jeden Fall in der Probezeit überprüfen, sagt Tim Verhoeven, Arbeitsmarktexperte bei Indeed. Als Beispiel nennt Verhoeven den im Bewerbungsgespräch zu spät erscheinenden Chef. Als Pünktlichkeit liebender Mensch nimmt man ein solches Verhalten vielleicht als nicht wertschätzend wahr. Setzt sich das im Arbeitsalltag etwa in Meetings fort, lässt sich ein Muster erkennen. Wem das zu viel wird, sollte rechtzeitig die Reißleine ziehen.