Smiley in der Mail kann echtes Lächeln nicht ersetzen

Ein sympathisches Lächeln kann am Arbeitsplatz eine große Hilfe sein: Bei der ersten Begegnung mit anderen lässt es Menschen warmherziger und kompetenter wirken. Ein Smiley in E-Mails kann das dagegen nicht, schreibt die Zeitschrift „Psychologie heute“ mit Verweis auf eine Studie. dpa

Tatsächlich haben die kleinen Smiley-Symbole teils sogar eine gegenteilige Wirkung: Wärme vermitteln sie nicht, und auf sein Gegenüber kann der Nutzer damit sogar inkompetenter wirken. Das gilt aber nur im professionellen Umfeld - in privaten Mails haben Smileys keine negative Wirkung.

Autoren der Studie „The Dark Side of a Smiley“ sind drei Forscher der Universitäten in Be'er Sheva und Haifa in Israel sowie in Amsterdam.