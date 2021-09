Bereit zum Abheben : So arbeiten Fluggeräteelektroniker

Ein Fluggerät-Elektroniker überprüft in der Lufthansa-Werft am Frankfurter Flughafen Kabelstränge im „Herz“ einer Boeing. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa-tmn

Hamburg Ihr Arbeitsplatz ist ein Flugzeug, Jet oder Hubschrauber: Fluggerätelektroniker kümmern sich darum, dass die darin verbaute Technik läuft. Das ist viel Verantwortung. Die trägt man aber nicht allein.

Ein Flugzeug hebt nur ab, wenn der Bordcomputer und das Triebwerk angehen. Überhaupt ist in einem Flugzeug mehr Elektronik versteckt, als man auf dem ersten Blick vermuten könnte - in den Sitzen zum Beispiel.

Im Job-Protokoll erzählt sie, was sie an Flugzeugen fasziniert, wieso Team-Play in ihrem Job so wichtig ist und warum manchmal auch das Filmegucken zur Arbeit gehört.