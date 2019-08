12-Monats-Regel : So klappt die Bewerbung für ein Stipendium

Berlin Wer im Internet nach Stipendien sucht, findet jede Menge Plattformen und darüber wiederum unzählige Angebote. Über 2000 verschiedene Einrichtungen unterstützen Studierende auf dem Weg zum Abschluss, heißt es auf der Webseite der Initiative Elternkompass.

Wer sich über diese Frage im Klaren ist, sollte sich als nächstes Gedanken über die eigene Persönlichkeit machen: Was bin ich für ein Mensch, was motiviert mich, was treibt mich an, was will ich mit meinem Studium erreichen? „Aus dieser Kombination an Fragen lässt sich die Suche dann eingrenzen“, sagt Lehmann.