Mehr Spannung bitte : So kommt Leben ins digitale Meeting

Berlin Haben Sie auch das Gefühl, im Online-Meeting hört Ihnen niemand richtig zu? Virtuell zu überzeugen, ist große Kunst. Eine Expertin verrät die Tricks, mit denen Sie ihr Publikum bei Laune halten.

In leere Gesichter auf kleinen Bildschirmkacheln zu blicken, sind wir mittlerweile gewohnt. So traurig es klingt: Zähe Online-Meetings gehören seit der Corona-Pandemie fast für jeder und jede Berufstätige zum Job-Alltag. Das muss doch besser gehen, oder?

Nora Grasselli, Programmdirektorin und Expertin für Führungskräftetraining an der privaten Hochschule ESMT in Berlin, erzählt im Interview, warum es so schwer ist, vor der Kamera zu überzeugen und was wir uns alle für mehr Spannung und Interaktion in der hybriden Arbeitswelt zu Herzen nehmen können.