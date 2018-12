später lesen Verarbeiten statt sichten So lässt sich die E-Mail-Flut im Job bewältigen FOTO: Andrea Warnecke FOTO: Andrea Warnecke Teilen

„Sie haben 144 ungelesene Nachrichten in ihrem Postfach“ - eine solche Nachricht lässt den Stresspegel vieler Arbeitnehmer in die Höhe schnellen. Den Überblick bewahren sie am besten, indem sie eingehende E-Mails verarbeiten, nicht nur sichten. dpa