Studieren ist angesagt So viele Studenten wie noch nie an deutschen Hochschulen FOTO: Sebastian Gollnow

Im Wintersemester 2018/2019 sind so viele Studierende an deutschen Hochschulen eingeschrieben wie noch nie zuvor. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit und bezieht sich auf erste vorläufige Ergebnisse. dpa