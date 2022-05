Wichtige Kompetenz : So werden wir besser im Zuhören

Zuhörkompetenz zu entwickeln, ist eine langfristige Aufgabe. In einem ersten Schritt hilft es aber, sich zu fragen: Was möchte ich mitnehmen? Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Bonn/Mainz Aufmerksamkeit bekommen meist die, die reden. Dabei ist das Zuhören mindestens genauso komplex - und unerlässlich für ein konstruktives Miteinander im Beruf. Die Kompetenz kann jeder selbst stärken.

Wer seine Zuhörkompetenz verbessern will, kann bei der nächsten Gelegenheit damit starten. Ein erster Schritt sei, sich zwei Fragen zu notieren, rät Professorin Margarete Imhof in einem Beitrag in der Zeitschrift „Forschung & Lehre“ (Ausgabe 05/2022). Und zwar: Was möchte ich mitnehmen? Und mit welchem Ziel höre ich zu?