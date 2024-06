Urlaubseffekt mitnehmen Sommerurlaub: So gibt's maximale Erholung von der Arbeit

Nach dem Urlaub sollten Beschäftigte versuchen, den Einstieg in den Arbeitsalltag zu sanft wie möglich zu gestalten. Was dabei hilft? Am besten halten Berufstätige ihren Terminkalender für die Tage nach der Rückkehr so frei wie möglich. So bleibt mehr Zeit, sich einen Überblick zu verschaffen, was während Ihrer Abwesenheit passiert ist.