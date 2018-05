später lesen Fit im Job Sport in der Mittagspause hilft der Konzentration FOTO: Caroline Seidel FOTO: Caroline Seidel Teilen

Twittern

Teilen



Kantine, Kollegengespräch und Kaffee: So sieht für viele Berufstätige eine typische Mittagspause aus. Wer wirklich abschalten will, kann es aber auch mit Sport versuchen, sagt Lisa Schäfer vom Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG) in Konstanz. dpa