Um den Arbeitsplatz kämpfen : Stellenabbau: Wie überlebe ich die Firmenfusion?

Potsdam Fusionen oder Umstrukturierungen von Unternehmen bringen Veränderungen bei der Personalaufstellung mit. Wie geht man mit der Angst um den eigenen Arbeitsplatz um?

Jetzt stellen sich Beschäftigte die Frage: Wird es für mich hier weitergehen und wenn ja, wie? Und wenn nein, was mache ich dann?

Fusion oder Restrukturierung: Was kommt jetzt auf mich zu?

Das passiert auf Unternehmensseite: „Bei Personalentscheidungen überlegen die Vorgesetzten gemeinsam mit der Personalabteilung zunächst: Welche Aufgaben sind vorhanden und welche Personen stehen dafür zur Verfügung? Wo gibt es Synergie-Effekte zwischen Tätigkeitsfeldern, so dass Aufgaben sich zusammenlegen lassen? Wie viel Bedarf an Personal gibt es dann wirklich? Wie sehen die neuen Aufgabenfelder aus, passen die bisherigen Mitarbeiter noch dazu?“, erklärt Doris Fay, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Potsdam.