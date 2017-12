später lesen Landesarbeitsgericht Köln Stellenanzeige nur für Frauen nicht immer Diskriminierung FOTO: Peter Steffen FOTO: Peter Steffen Teilen

Twittern

Teilen



In der Regel dürfen Arbeitgeber bei Stellenanzeigen nicht diskriminieren. In Ausnahmefällen kann es aber erlaubt sein, zum Beispiel gezielt nach einer Frau zu suchen, wenn in einem Betrieb bisher nur Männer arbeiten. Dies <a href="https://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/koeln/lag_koeln/j2017/7_Sa_913_16_Urteil_20170518.html" target="_blank">entschied</a> das Landesarbeitsgericht Köln (Az.: 7 Sa 913/16). dpa