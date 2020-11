Vor die Tür gesetzt : Studie: Mini-Jobber gehören zu den Corona-Verlierern

Mini-Jobber sind die wahren Verlierer der Corona-Pandemie. In den besonders corona-geplagten Branchen Gastronomie und Veranstaltungen gibt es überdurchschnittlich viele Mini-Jobs. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Ob Gastronomie, Tourismus oder Kultur - einige Branchen leiden unter der Corona-Krise besonders stark. Viele Menschen wurden bereits um ihr Einkommen gebracht. Überdurchschnittlich oft trifft es Mini-Jobber.

„Gerade in einer Rezession wie derzeit werden Minijobberinnen und Minijobber schnell vor die Tür gesetzt“, sagte der Wissenschaftler Markus Grabka. Die Mini-Jobber haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld, was zu einer schnelleren Entlassung führe. In den besonders coronageplagten Branchen Gastronomie und Veranstaltungen gibt es überdurchschnittlich viele Mini-Jobs. Von den Menschen, die 2019 ausschließlich einem Mini-Job nachgegangen sind, hatte rund die Hälfte im Frühjahr 2020 gar keine bezahlte Arbeit mehr.