Studieren am heimischen Schreibtisch – das Fernstudium Informatik der Fachhochschule Trier

Den Master-Fernstudiengang Informatik mit einem Bachelorabschluss in einem anderen Fach oder sogar ohne Bachelorabschluss belegen? Das geht! Und zwar an der Fachhochschule Trier und das sogar von überall aus der Welt. Das Aufbaustudium Informatik ermöglicht einen fundierten Zugang zur zukunftsweisenden Thematik Informatik.

Einige Jahre Berufserfahrung, eine gute Ausbildung zum Fachinformatiker oder in einem anderen Beruf, Berufserfahrung im IT-Bereich und auf der Karriereleiter trotzdem immer nur die zweite Wahl. Dieses Problem kennen viele Menschen, die ohne Hochschulabschluss in der Informatikbranche arbeiten. Doch das muss nicht so bleiben!

Seit über 20 Jahren bietet die Fachhochschule Trier das Masterfernstudium Informatik an. Egal ob Hochschulabschluss oder nicht, hier können alle Informatik lernen. Laut Studiengangsleiter Prof. Dr. Andreas Künkler richtet sich der Studiengang sogar besonders an „Nicht-Informatiker, die irgendwie in die Branche hineingerutscht sind“. Wer bereits einen Bachelorabschluss in einem anderen Fach und einige Berufserfahrung vorweisen kann, darf sich direkt bewerben. Ohne Bachelorabschluss erfolgt die Zulassung, wenn die Eignungsprüfung bestanden wurde. „Die Zulassung zum Masterstudium ohne vorherigen Bachelorabschluss wurde zunächst recht kritisch betrachtet“, erzählt Prof. Künkler, aber die Noten der Studierenden ohne Hochschulerfahrung seien genauso gut wie die derjenigen mit Bachelorabschluss.

Aber wie funktioniert so ein Fernstudium? Jeder Student wählt zu Beginn jedes Semesters kostenpflichtige Module, an denen er dann während der nächsten zwei bis drei Monate kontinuierlich arbeitet. „Weil jeder unterschiedlich lernt, bieten wir unseren Studierenden auch vielfältige Materialien an“ erklärt Prof. Künkler. Von Büchern über interaktive Lernplattformen bis hin zu Videoaufnahmen von Lehrveranstaltungen sei alles dabei. So können deutschsprachige Studenten von zu Hause aus zum Beispiel Androidprogrammierung, Datenbanksysteme oder IT-Sicherheit lernen. Bei Problemen leisten zuständige Mentoren per E-Mail Hilfe. Löst ein Student mindestens 50% der Aufgaben in einem Modul richtig, darf er an der Präsenzphase in Trier oder an einer der beteiligten Hochschulen teilnehmen und durch eine Prüfung das Modul abschließen. Neben dem Abschluss Master of Computer Science (M.C.Sc) besteht auch die Möglichkeit nur einzelne Module zu belegen und zertifiziert zu bekommen. Das nennt sich dann Zertifikatsstudium.

„Die meisten Studierenden brauchen circa 5 Jahre bis zum Abschluss, aber trotz dieser langen Zeit haben wir kaum Abbrecher“ verrät Dr. Künkler stolz. Wer fleißig sei, könne das Studium aber auch in kürzerer Zeit beenden. Er hofft, dass es so vielleicht noch mehr Berufstätige schaffen, endlich die „gläserne Decke zur Führungsetage zu durchbrechen“.

FOTO: Fachhochschule Trier

Interessierte, die sich gerne weiterbilden würden, sind am 22. Juni zum 17.00 Uhr zur Online-Informationsveranstaltung eingeladen

Weitere Infos unter: https://fernstudium.hochschule-trier.de

Wichtige Termine für Interessierte:

Anmeldeschluss für Wintersemester 18/19: 15. Juli 2018

Start der Kurse Wintersemester 18/19: 17. September 2018

