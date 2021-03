Genau informieren : Studium ohne Abitur: Zulassungsbedingungen oft verschieden

Der Weg in den Hochschul-Hörsaal steht auch Bewerberinnen und Bewerbern ohne Abitur oder Fachabitur offen. Foto: Uwe Anspach/dpa/dpa-tmn

Gütersloh Der Weg an eine Hochschule muss längst nicht immer über das Abitur führen. Wer sich mit Berufserfahrung für ein Studium bewerben möchte, muss sich über die Zugangsregeln allerdings genau informieren.

Ein Studium ohne Abitur ist in Deutschland zwar grundsätzlich an jeder Hochschule möglich - jedoch nicht in jedem Fach. Darauf weist das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) hin.