Fakt oder Mythos? : „Tabus“ im Bewerbungsgespräch im Check

Freiburg/Osnabrück Vor Bewerbungsgesprächen sind die meisten ohnehin nervös. Das wird noch schlimmer, wenn man versucht, die gesamte Ratgeberliteratur zum Thema zu beherzigen. Nicht jedes Tabu ist ein knallhartes No-Go.

Versucht man alle Tipps zu beherzigen, weiß man gar nicht mehr, wie man sich richtig verhalten soll. Sich unsichtbar machen ist auf jeden Fall keine Option. Experten erklären, worauf es wirklich ankommt - und was an oft genannten Tabus wirklich dran ist.

Die Coachin und Etikette-Expertin Elisabeth Bonneau rät dazu, sich nicht einzelne Gesten für ein Bewerbungsgespräch an- oder abzutrainieren. „Das wirkt immer künstlich, und der Personaler bekommt das Gefühl: „Der Bewerber verstellt sich“.“ Vielmehr komme es auf das Gesamtbild an. Wer seine Körpersprache unter die Lupe nehmen möchte, sollte das auch nicht vor dem Spiegel tun: „Man korrigiert sich ständig und kommt nicht weiter.“ Besser sei es, eine Kamera aufzustellen oder Freunde um ehrliches Feedback zu bitten.

Ahnungslos ins Bewerbungsgespräch zu spazieren, ist tatsächlich ein No-Go. 91 Prozent der in Kannings Studie befragten 200 Unternehmen wollen zum Beispiel Gründe für die Bewerbung hören, fast 70 Prozent testen Wissen über das Unternehmen. „Das sollte man vorbereiten“, sagt der Wirtschaftspsychologe. Gleiches gelte für Fragen nach den eigenen Stärken und Schwächen: „Niemand will sehen, dass der Bewerber sich dazu erst im Gespräch tiefschürfende Gedanken macht.“

Selbst wenn man noch so gut vorbereitet ist, es ist nicht immer zu 100 Prozent garantiert, dass man pünktlich zum Termin erscheint. „Wenn man es nicht pünktlich schafft, weil der öffentliche Nahverkehr zusammengebrochen oder der Fahrradreifen geplatzt ist, sollte man aber auf jeden Fall anrufen und Bescheid geben“, rät Bonneau. Bekommt man niemanden ans Telefon, spricht man am besten eine Nachricht auf Band. Zusätzlich könne man eine SMS oder E-Mail schreiben.

Etikette-Expertin Bonneau sagt dazu: „Vorher herausfinden zu müssen, wer am ranghöchsten ist und wem man deshalb zuerst die Hand schüttelt, ist Quatsch.“ Vielmehr sei der Bewerber oder die Bewerberin Gast, und es sei „das Recht des Empfangenden zu entscheiden, wie nah man sich kommt und ob man sich die Hand gibt.“ Und falls man vor Nervosität feuchte Hände hat, könne man diese vor einem Händedruck auch ruhig kurz an der Kleidung abwischen.

Dann gilt es, nicht gelangweilt in sich zusammen zu sacken, sondern interessiert zuzuhören. Sein Gegenüber anschauen, lächeln, nicken - das kommt in Bewerbungsgesprächen gut an. Und das kann am Ende entscheidend sein, sagt Kanning: „Die Eignung ist meist weniger wichtig als das Gefallen. Die Entscheidung hängt davon ab, wie der Interviewer sich mit dem Bewerber fühlt.“