Feiern mit dem Team : Trotz Corona: Weihnachtsfeier muss nicht unbedingt ausfallen

Berlin Ist 2021 ein weiteres Jahr ohne richtige Weihnachtsfeier? Das muss nicht sein, sagt ein Experte - und gibt Tipps, wie die Veranstaltung trotz der Corona-Pandemie ein Erfolg werden kann.

Der Führungskräftetrainer Markus Jotzo aus Hamburg erklärt in einem Beitrag im Berufs-Netzwerk Xing, wie alternative Weihnachtsfeiern in diesem Jahr aussehen könnten. Jotzo nennt dabei zwei Optionen.

Option 1: Heißgetränke an der frischen Luft

Wenn aus Abstands- und Hygienegründen ein Treffen im Unternehmen oder in einem Restaurant ausgeschlossen ist, lohnt es sich über ein Treffen an der frischen Luft nachzudenken. Ein Weihnachtsmarkt könne eine solche Alternative sein. Falls Märkte aus Pandemie-Gründen nicht öffnen sollten, eigne sich aber auch ein Stehtisch mit Heißgetränken in einem Garten - womöglich mit Feuerschale oder Lagerfeuer.