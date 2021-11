Umwege auf der Karriereleiter : Über 30? Was späte Studis an der Hochschule erwartet

Über 30? Was späte Studis an der Hochschule erwartet

Berlin 23,4 Jahre alt sind Studierende in Deutschland im Mittel. Oft reizt ein Studium aber auch diejenigen, die über einen zweiten Karriereweg nachdenken. Oder ist man mit „Ü30“ schon zu alt fürs Studieren?

Das wollte sie ändern. Über Umwege stieß sie auf die Bewährungshilfe von Straftätern. Der Beruf setzt allerdings ein Studium voraus. Also entschied sie sich für den Bachelor in Sozialer Arbeit an der Alice Salomon Hochschule in Berlin.