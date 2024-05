Neue Herausforderung Über 55: Was geht jetzt beruflich noch?

Hier empfiehlt es sich auszuloten, ob es tatsächlich am Alter liegt - oder ob womöglich andere Faktoren eine Rolle spielen könnten. Zum Beispiel, ob die Fähigkeiten und Kenntnisse, die man anbietet, aktuell am Markt überhaupt gefragt sind. Weitere Leitfragen: Kann ich mit meinem Auftritt auf Social Media in beruflicher Hinsicht punkten, sind meine Bewerbungsunterlagen gut strukturiert, wirke ich in meinem jeweiligen Anschreiben an ein Unternehmen überzeugend?