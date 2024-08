Eigene Einstellung zählt Umfrage: Ältere Fachkräfte sehen Job häufiger als Berufung

„Wenn jemandem finanziell das Wasser bis zum Halse steht, ist jegliche Einnahmequelle eine Verbesserung, ohne dass an den Job inhaltlich oder sonst besondere Ansprüche gestellt werden“, sagt sie. Hier gehe es häufig rein um das finanzielle Überleben. Wer hingegen finanziell keinerlei Sorgen hat, könne sich auch noch mal anders mit dem Sinn des Lebens beschäftigen - und im Zweifel ganz andere Ansprüche an eine Tätigkeit stellen, „zur Not auch ohne Bezahlung eine Berufung leben“, so Leitner.