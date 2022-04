Nachhaltige Mobilität : Uni Magdeburg bekommt Forschungszentrum für Antriebe

Magdeburg Fossile Brennstoffe sind nicht nur umweltschädlich, sondern unter Umständen auch sehr teuer. Wie Autos nachhaltiger angetrieben werden können, wird bald an der Uni Magdeburg erforscht.

In Barleben entsteht für 31 Millionen Euro ein neues Forschungszentrum für die Antriebs- und Fahrzeugentwicklung. Bis zu 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen künftig daran arbeiten, die Entwicklung von nachhaltigen Antrieben zu beschleunigen, wie die Staatskanzlei in Magdeburg mitteilte. 2023 soll das Zentrum in der Börde in Betrieb gehen.