„Gefangen“ im Job : Unliebsamen Kollegen richtig begegnen

Auch wenn es in einem brodelt: Wenn einen am Verhalten der Kollegin etwas nicht passt, sollte man das ruhig und genau erklären. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn

Hamburg Die Corona-Pandemie hat dem Arbeitsmarkt einen Dämpfer verpasst. Von der Idee, den Job zu wechseln, haben da einige Abstand genommen. Was aber, wenn man mit Kollegen oder der Chefin nicht klarkommt?

„Wer nicht leiden will, muss Wege finden, mit den anderen auszukommen“, stellt Martin Wehrle klar. Der beste Weg, andere zu verändern, sei aber, das eigene Verhalten zu verändern, so der Karriereberater und Buch-Autor.

Grundsätzlich sei es wichtig, das Gegenüber nicht anzugreifen, sondern Rückmeldungen zu geben. Beschäftigte sollten im besten Fall formulieren, was sie beobachten, was sie fühlen, was ihr Bedürfnis ist und was sie sich von ihrem Gegenüber wünschen.