Der Langeweile entkommen Unterfordert im Job? 3 Tipps, die gegen Bore-out helfen

Wer an Bore-out leidet, ist nicht etwa ein beruflicher Faulpelz, wie man anhand des Begriffs (von Engl. bore - langweilen) zunächst denken könnte. Vielmehr handelt es sich um Menschen, die bei der Arbeit nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen können, weil sie unterfordert sind. Was Betroffene tun können, um aus einer solchen Situation herauszukommen, erklärt Job-Coach Henryk Lüderitz in einem Blog-Beitrag bei Xing.