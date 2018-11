später lesen Studie Unternehmen bieten mehr Weiterbildung zur Digitalisierung FOTO: Monika Skolimowska FOTO: Monika Skolimowska Teilen

Knapp zwei Drittel der Unternehmen in Deutschland (63 Prozent) bieten ihren Mitarbeitern einer aktuellen Studie zufolge inzwischen Weiterbildungs-Möglichkeiten in Sachen Digitalisierung an. Vor zwei Jahren waren es erst 36 Prozent, wie der Digitalverband Bitkom berichtete. dpa