Arbeitnehmer klagt : Urteil: Arbeitszeugnis darf nicht aus Schulnoten bestehen

Frankfurt/Main/Erfurt Verhalten? Befriedigend. Ein Elektriker ist vor dem Bundesarbeitsgericht in Revision gegangen, weil er eine Tabelle mit Noten nicht als Arbeitszeugnis akzeptieren wollte. Das Gericht gibt ihm recht.

In dem konkreten Fall hatte der Arbeitgeber Leistung und Verhalten des Arbeitnehmers, einem Elektriker, in Form von Stichpunkten und einer Tabelle mit Noten bewertet. Der Arbeitnehmer klagte, weil er das Zeugnis für unüblich und darüber hinaus auch unzutreffend hielt. Das Landesarbeitsgericht Hamm entschied zunächst zuungunsten des Klägers. Er ging in Revision. Das Bundesarbeitsgericht gab ihm recht.