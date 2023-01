Arbeitnehmergehalt : Versicherungen bezahlen besser als Banken und Berater

Hamburg Wer Geld verdienen will, der ist mit einem Beruf im Wirtschafts- und Finanzsektor gut bedient. Macht mehr Geld auch zufriedener? Einer Umfrage zufolge ist der Zusammenhang nicht proportional.

Banker blicken kritisch auf ihr Gehalt

Die Gehaltszufriedenheit der Arbeitnehmer steigt offenbar nicht proportional zum Gehalt: Während im Versicherungswesen mit 70,1 Prozent sowohl Gehalt als auch Zufriedenheit am höchsten sind, gaben nur 61,4 Prozent der Bankangestellten an, zufrieden zu sein. In der Consultingbranche ist die Zufriedenheit dagegen fast so hoch wie in der Versicherungsbranche (70,0 Prozent).