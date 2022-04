Neue Arbeitswelten : Videokonferenzen bremsen die Kreativität

Videokonferenzen sind in Pandemie-Zeiten eine praktische Sache - die Kreativität fördern sie aber nicht. Foto: Annette Riedl/dpa

New York Was früher unvorstellbar schien, ist längst Normalität: das Arbeiten ganzer Belegschaften im Homeoffice. Videokonferenzen ersetzen dabei den persönlichen Kontakt. Das Brainstormen dürfte darunter leiden.

Videokonferenzen mögen gerade in Pandemie-Zeitenpraktisch sein, förderlich für die Kreativität sind sie anscheinendnicht. Einer aktuellen Studie zufolge kommen virtuell vernetztenMenschen weniger kreative Ideen als solchen, die in einem Raumzusammen sitzen.

Lange Zeit sei die Zusammenarbeit in Projekten auf physische Näheangewiesen gewesen, weil Kommunikationstechnologien wie Telefon oderEmail den Informationsaustausch bisher beschränkt hätten. BeiVideokonferenzen stünden hingegen fast ebenso viele audiovisuelleInformationen zur Verfügung wie bei persönlichen Treffen, erläuterndie Forschenden. Das werfe die Frage auf, ob die neue Technologieauch bei der Entwicklung neuer Ideen die persönliche Zusammenarbeitersetzen könne.

Genau das prüften die Wissenschaftler mit einer Reihe vonExperimenten. Zunächst baten sie jeweils Zweierteams von insgesamtmehr als 600 Versuchsteilnehmern, kreative neue Verwendungsideen fürein Produkt zu entwickeln, genauer gesagt für eine Frisbee. DieHälfte der Paare saß dabei gemeinsam in einem Raum, bei der anderenHälfte saß jeder Partner allein in einem Raum und das Team war perVideokonferenz zusammengeschaltet.

Weniger kreative Ideen bei virtuellen Treffen

Um zu prüfen, ob tatsächlich eine Verengung der visuellen Wahrnehmungfür die Kreativitätsbremse verantwortlich ist, dekorierten dieForscher die Versuchsräume mit verschiedenen Gegenständen, zum Teilerwartbaren wie Ordnern, zum Teil für Büroräume ungewöhnliche, wieein Poster mit einem Skelett. Die Forscher verfolgten dann die Blickeder Probanden, während sie ihre Ideen sprudeln ließen, und fragtensie am Ende des Experiments, was sie im Raum wahrgenommen hatten.

Das Ergebnis: Die Videopartner sahen sich deutlich länger direkt anund erinnerten sich an weniger Gegenstände im Raum als die persönlichinteragierenden Paare. Je mehr die Blicke der Probanden durch denRaum geschweift waren und an je mehr Gegenstände sie sich erinnerten,desto mehr kreative Ideen hatten sie auch entwickelt, berichten dieForschenden weiter.

Eingeengter kognitiver Fokus

Anschließend prüften - und bestätigten - die Wissenschaftler ihreErgebnisse noch unter realistischeren Bedingungen an fast 1500Angestellten einer Firma in fünf Ländern in Europa, Asien und demMittleren Osten.