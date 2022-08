Polizei warnt : Vorsicht: Lukrative Jobangebote im Netz können Betrug sein

Stuttgart Als Produkttester nebenbei im Homeoffice schnell gutes Geld verdienen? Wer auf derartige Stellenangebote im Netz stößt, sollte besonders misstrauisch sein. Nicht selten stecken dahinter Betrüger.

Achtung, Identitätsdiebstahl

Je verlockender der Job, desto mehr Misstrauen ist geboten

Damit es gar nicht erst so weit kommt, ist es ratsam, jede Anzeige - ob auf Jobbörsen, Internetportalen oder per E-Mail - sorgfältig zu prüfen. Meist lässt sich schnell recherchieren, ob es die Firma, die eine Anzeige veröffentlicht hat, wirklich gibt.

Grundsätzlich gilt: Sensible Informationen sollten nicht leichtfertig geteilt werden. Seriöse Unternehmen würden in der Regel nicht nur via E-Mail oder Messenger-Dienst kommunizieren. Außerdem sollten niemals Konten im Auftrag von Dritten eröffnet werden. Wer vermutet, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, sollte sich an die örtliche Polizeidienststelle melden.