Hochschule : Wann bietet sich ein Masterstudiengang an?

Wann bietet sich ein Masterstudiengang an?

Nürnberg/Greifswald Wer Lust hat, kann nach einem Bachelorabschluss direkt ins Berufsleben starten. Oder soll es doch ein Master sein? Ein Studienberater erklärt, worauf es bei der Entscheidung ankommt.

Master oder nicht? Manchmal ist die Antwort auf diese Frage ganz einfach. In bestimmten akademischen Berufen gehört ein Master laut Studienberater Stefan Hatz von der Universität Greifswald „einfach dazu“.

Als Beispiele nennt der Studienberater in einem Beitrag auf „ abi.de “ den öffentlichen Dienst oder eine Hochschulkarriere sowie das Lehramt. Angehende Lehrerinnen und Lehrer erwerben in manchen Bundesländern neben dem Staatsexamen einen Master of Education.