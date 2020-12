Unternehmen im Sinkflug : Wann ist es Zeit, das Unternehmen zu verlassen?

Hamburg/Köln Nicht immer ist ein Jobwechsel freiwillig: Manchmal geht es im Unternehmen wirtschaftlich stetig bergab. Wer nicht mit untergehen will, muss zur richtigen Zeit ins kalte Wasser springen.

Besonders für Beschäftigte, die schon lange an Bord sind, stellt sich dann die Frage: Wann ist der richtige Zeitpunkt, das sinkende Schiff zu verlassen? Und wie stellt man das am besten an?

Psychologin Qualen rät, vor dem Absprung Bilanz zu ziehen: Was sind meine persönlichen und professionellen Entwicklungen in dem Unternehmen? Was sind meine Kernkompetenzen? Was wünsche ich mir für meinen künftigen Job? „Solche Überlegungen setzten Energien und Ideen frei und es geht nicht mehr nur darum, wegzukommen.“