Kein Präsentismus : Warum niemand krank zur Arbeit gehen sollte

Konstanz „Das ist nur eine kleine Erkältung, deswegen muss ich ja nicht zu Hause bleiben“ oder „Ich komme nur für den halben Tag“: Viele Beschäftigte haben ein Problem damit, zu Hause zu bleiben, wenn sie krank sind.

Gerade, wenn Fehler in meinem Job schwere Konsequenzen nach sich ziehen können, ist das eine fatale Einstellung - denn dann bringe ich womöglich auch andere in Gefahr oder füge dem Unternehmen finanziellen Schaden zu. Denken Sie hier einmal an den Fahrer eines Schulbusses. Da wünschst sich wirklich niemand, dass dieser leistungseingeschränkt am Steuer sitzt.