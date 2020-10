Unkomplizierter Zugang zu Fachkräften : Warum Outsourcing ein wichtiges Instrument für moderne Unternehmen ist

Foto: Unsplash/Adolfo Felix

Mit der Führung eines Unternehmens gehen zahlreiche Aufgaben einher und worauf es letztendlich ankommt, ist von vielen Faktoren abhängig. Fakt ist, dass sich die Situation diesbezüglich verändert hat. Durch den digitalen Wandel ist die Unternehmensführung nicht mehr das, was sie noch vor einigen Jahren war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Beispiel dafür ist die zunehmende Relevanz von Outsourcing. Beim Outsourcing handelt es sich um die Auslagerung von Geschäftsbereichen an externe Dienstleister. Doch warum ist Outsourcing für moderne Unternehmen eigentlich so wichtig?

Unkomplizierter Zugang zu Fachkräften

Es ist kein Geheimnis, dass in Deutschland ein Mangel an Fachkräften vorliegt. Viele Unternehmen haben ein Problem damit, Fachkräfte zu finden und müssen daher sogar teilweise Geschäftsbereiche vernachlässigen, die an sich von Relevanz wären. Outsourcing kann hier eine Alternative darstellen, da es einen unkomplizierten Zugang zu Fachkräften ermöglicht. Beliebte Dienste bringen Auftraggeber und Dienstleister zusammen. Auf der Plattform tummeln sich Freelancer mit Fachwissen in den unterschiedlichsten Themenbereichen. Es gibt eigentlich kein Fachgebiet, das dabei zu kurz kommt. Die Auswahl an Freelancern ist groß, da Menschen aus praktisch allen Ländern auf der Plattform aktiv sind. Geschulte Fachkräfte zu finden, gestaltet sich daher denkbar einfach. Dadurch lässt sich gegebenenfalls auch Geld sparen, da Fachkräfte nicht fest eingestellt und erst geschult werden müssen. Ganz zu schweigen von Ausgaben für das Recruiting, die sich gerade bei der Suche nach Fachkräften nur selten vermeiden lassen.

Doch nicht jeder Dienstleister ist perfekt und in manchen Situationen kann es zu bösen Überraschungen kommen. Einfach auf irgendwelche Freelancer zurückzugreifen, ist daher nicht zu empfehlen. Unternehmen sollten sich Zeit nehmen und gut überlegen, wen sie für bestimmte Geschäftsbereiche beauftragen. Eine Garantie auf Erfolg gibt es nicht, aber wer sich gut informiert, dürfte in der Regel an die richtigen Dienstleister geraten. An Auswahl mangelt es schließlich nicht. Es gilt lediglich, die Spreu vom Weizen zu trennen. Unternehmen sollten sich deswegen aber nicht nur an Dienstleister halten, die viele positive Bewertungen haben. Nicht immer sind diese die beste Wahl. Manchmal finden sich auf Plattformen Dienstleister, die noch am Anfang stehen und kaum Aufträge abgewickelt haben, aber über fundiertes Fachwissen und die richtige Arbeitsmoral verfügen. Es kann sich also lohnen, mit etwas Offenheit an das Ganze ranzugehen.

Mehr Zeit für das Kerngeschäft

Bei der Unternehmensverwaltung gibt es eine Vielzahl von Faktoren, die von Bedeutung sind. Allerdings können einige davon eine große Ablenkung vom Kerngeschäft darstellen, was nicht unbedingt förderlich für das Voranschreiten des Unternehmens ist. Wenn eine Firma beispielsweise die Produktion in Krisenzeiten vernachlässigt, obwohl die Konsumlaune weiterhin stabil ist, kann das schnell ein Problem darstellen. So etwas kommt jedoch gar nicht so selten vor, da andere Geschäftsbereiche viel Zeit einnehmen. Das ist gerade jetzt der Fall, wo sich Unternehmen auf mit der Krise einhergehende Veränderungen einstellen müssen. Outsourcing kann hierbei eine Lösung sein, da sich bestimmte Aufgaben auslagern lassen. Auf diese Weise können Sie den Fokus vermehrt auf das Kerngeschäft legen.

Das heißt jedoch nicht, dass Sie nichts weiter tun brauchen. Eine Überwachung ist nicht zwangsweise notwendig und lässt sich ohnehin nicht immer realisieren. Was hingegen unabdingbar ist, ist eine gute Kommunikation. Vor allem bei einer Auslagerung ins Ausland sind Kommunikationsprobleme keine Seltenheit. Solche können jedoch für beide Seiten ein Ärgernis darstellen und sollten daher möglichst vermieden werden. Unternehmen müssen immer sicherstellen, dass der Dienstleister genau weiß, was von ihm verlangt wird. Zudem sollte klar sein, ob eine Deadline vorliegt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Vertrauen. Nicht selten werden im Zuge des Outsourcings sensible Daten weitergegeben. Theoretisch können sich Firmen zwar mit einem NDA absichern, aber selbst das bietet keine hundertprozentige Sicherheit. Es ist daher unabdingbar, nur mit Dienstleistern zusammenzuarbeiten, bei denen diesbezüglich kein Risiko besteht.

Eine hohe Kostenersparnis

Wenn Unternehmen passende Freelancer finden, können sie durch das Auslagern von Geschäftsbereichen eine Menge Geld sparen. Im Grunde ist die Kostenersparnis der größte Vorteil des Outsourcings. Ein gutes Beispiel dafür wären IT-Fachkräfte. Solche einzustellen, ist in der Regel mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden. Firmen können aber theoretisch darauf verzichten, wenn sie die Arbeit beispielsweise von pakistanischen oder indischen IT-Fachkräften erledigen lassen. In beiden Ländern gibt es viel geschultes Personal, aber der Durchschnittslohn liegt weit unter dem in Deutschland. Ersparnisse von über 50 % sind realistisch, theoretisch ist aber noch weit mehr möglich. Einige Unternehmen schaffen es durch Outsourcing sogar 90 % oder mehr an Personalkosten einzusparen. Diesen Faktor sollten Firmen also auf keinen Fall außer Acht lassen. Vor allem dann, wenn ohnehin keine hinreichenden finanziellen Mittel vorliegen, was in der Startphase des Öfteren der Fall ist.

Die Kostenersparnis hängt jedoch nicht nur mit der Tatsache zusammen, dass kein Personal eingestellt werden muss. Generell müssen Unternehmen weniger Investitionen tätigen, wenn sie Aufgaben an externe Dienstleister outsourcen. Unter anderem Kosten für Infrastruktur, Technologie und Forschung fallen teilweise komplett weg. Schließlich muss beispielsweise kein Geld in teure Softwares investiert werden, da sich die jeweiligen Dienstleister eigenständig um die Abwicklung der Aufträge kümmern. Das trägt jedoch auch dazu bei, dass Unternehmen von den jeweiligen Dienstleistern abhängig sind. Zwar müssen Sie sich nicht mehr um bestimmte Geschäftsbereiche kümmern, aber die Kostenersparnis geht mit einem gewissen Risiko einher. Besonders bei essenziellen Aufgaben kann das zu einem Problem werden. Daher ist es wichtig, zu wissen, ob die Dienstleister ihre Arbeit gut machen. Am besten ist es, sich erst mit kleineren Aufgaben heranzutasten und zu schauen, was der jeweilige Dienstleister für Arbeit abliefert. Des Weiteren empfiehlt es sich, nach Rezensionen von anderen Unternehmen zu schauen.

Fazit