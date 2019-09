Gemeinsam erfolgreich : Warum sich Berufsnetzwerke für Frauen lohnen

Berlin Restaurants, Ateliers, Geschäfte, Büros und eine Kita, aus der Kinderstimmen dringen: Das Besondere an diesem bunten Gebäudekomplex in Berlin-Mitte ist, dass alle Gewerbe von Frauen geführt werden.

Netzwerkveranstaltungen unter Frauen machen es leichter, sich im Selbstmarketing und Kontakte-Knüpfen zu üben, sagt Anja Seng, Professorin für Personalmanagement an der FOM Hochschule. An vielen Standorten der Hochschule fänden regelmäßig Frauen-Foren statt, erzählt die Diversity-Beauftragte. Es gehe beispielsweise um Selbstmarketing, Netzwerken oder Verhandlungsführung.

Hier haben Frauen Nachholbedarf - einen Grund dafür sieht Seng in der unterschiedlichen Sozialisation. Übten sich Jungs oft früh im Wettbewerb, profitierten Frauen eher davon, brav zu sein. Das erweist sich als Nachteil für eine Karriere im oberen Managementbereich. „Wenn ich gefallen will, ist es viel schwerer, eine Gehaltsverhandlung zu führen“, weiß Seng.

Prof. Maria Wersig ist Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes und lehrt in Dortmund Recht in der sozialen Arbeit. Die Ausbildung an den juristischen Fakultäten sei traditionell männlich dominiert, sagt sie: „Als ich 1998 an die Uni kam, hatten wir keine einzige Professorin.“ Auch heute seien nur 16 Prozent der unbefristeten Professuren von Frauen besetzt, obwohl mehr als die Hälfte der Studierenden weiblich sei.