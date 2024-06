Ärgerlich, aber ... Warum werde ich zum Urlaubsbeginn krank?

Auch er empfiehlt, immer wieder Erholungsphasen in den Alltag einzubauen. Etwa regelmäßige Bewegung, das Handy mal einen Tag auszuschalten, in der Natur unterwegs zu sein, ein Museumsbesuch, der Freude macht - alles, was Körper und Seele aus dem Hamsterradmodus herausholt. „Der Körper ist nicht selbstverständlich, er muss gepflegt werden“, sagt der Psychiater.