Abgestempelt : Was bei Gewichtsdiskriminierung im Job helfen kann

Was bei Gewichtsdiskriminierung im Job helfen kann

Berlin/Aachen Dicke Menschen erfahren im Beruf oft Diskriminierung. Vorurteile, missbilligende Blicke und mangelnde Akzeptanz - wie ist damit umzugehen? Unbedingt offen thematisieren, lautet der Tipp. Aber wie?

Dick gleich undiszipliniert, dumm, faul, leistungsschwach und krankheitsanfällig - diese Einschätzung hält sich in Personalabteilungen hartnäckig. Schon vor Jahren zeigte eine experimentelle Studie der Universität Tübingen die Vorurteile von Personalentscheidern gegenüber hochgewichtigen Menschen.

„Dabei ist dicken Menschen bewusst, dass sie so gesehen werden. Sie sind daher häufig besonders motiviert und leistungsbereit, um diesen Vorurteilen zu begegnen. Schön wäre es, Jobs würden ausschließlich anhand der Qualifikation vergeben“, sagt Natalie Rosenke, Vorsitzende der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung (GgG).

Dass ihr als hochgewichtige Frau kein Beruf mit Prestige zugetraut wird, erlebt auch Anwältin Stefanie Peters (Name geändert). „Zumal im konservativ geprägten juristischen Umfeld. Man traut mir aufgrund des Gewichts weniger zu“, sagt die 46-Jährige. „Inzwischen habe ich gelernt, damit selbstbewusst umzugehen, denn ich bin gut in meinem Job, aber während des Studiums und in den Anfangsjahren war das hart.“