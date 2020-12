Reiner Titelstolz? : Was ein Abschluss als „Dipl.-Ing.“ noch bringt

Was ein Abschluss als „Dipl.-Ing.“ noch bringt

Diplom oder Master? Allein am Abschluss sollten Studienanfänger ihre Wahl für einen Ingenieursstudiengang nicht festmachen. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Dresden An einigen Hochschulen werden immer noch Studiengänge angeboten, die mit dem Diplom abgeschlossen werden. Der Titel verspricht Prestige. Aber ist es besser, auf Diplom zu studieren als auf Master?

Dennoch gibt es nach wie vor einige Ausreißer: Unter den mehr als 20.000 Studiengängen in Deutschland konnten sich laut Statistik der Hochschulrektorenkonferenz Studierende immer noch für 179 Diplomstudiengänge an FH und Uni bewerben.

Bachelor, Master und Diplom - was ist eigentlich was?

In technischen Fächern schreibt man sich an der Mehrheit der Hochschulen zunächst in einen Bachelor-Studiengang der gewünschten Fachrichtung ein und erhält dann nach etwa sechs Semestern einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss.