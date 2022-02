MINT und SAGE : Was für eine klischeefreie Berufswahl wichtig ist

Nürnberg Die Abkürzung MINT ist inzwischen vielen geläufig. Aber haben Sie schon von SAGE gehört? Die beiden Begriffe spielen eine Rolle, wenn Jugendliche ohne Rollenklischees im Kopf Berufe wählen sollen.

Als Eltern klischeefreie Berufswahl unterstützen

Unbekannte Berufsfelder kennenlernen

Am 28. April 2022 findet auch wieder der jährlichen Girls'- und Boys'Day statt. In vielen Veranstaltungen, können Jungen und Mädchen ab der 5. Klasse Einblick in Berufsfelder erhalten, die sie sonst nur selten in Betracht ziehen. Die Angebote finden Interessierte online.