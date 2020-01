Social Media und Online Marketing : Was ist Brand Marketing?

Was ist Brand Marketing?

Um eine Marke bekannt zu machen und sich als frisches Unternehmen zu etablieren auf dem hart umkämpften Markt, bedarf es einiges an Aufwand. Doch was ist Brand Marketing eigentlich? Hierbei geht es um den Aufbau und die Bekanntmachung der eigenen Marke.

Warum Brand Marketing einen solch hohen Stellenwert im Marketing besitzt und worauf bei der Umsetzung der Maßnahmen geachtet werden sollte schauen wir uns heute in diesem Artikel etwas näher an.

Wie kann man die Bekanntheit seiner eigenen Marke steigern? Ein Ansatz dafür ist der Unique Selling Point (USP) zu deutsch: Alleinstellungsmerkmal. Welches Argument kann einen besser von der Konkurrenz abheben als eine Dienstleistung bzw. Funktion, welche man nur selbst anbietet und kein Konkurrent? Um diese Frage zu beantworten muss man seine Produkte und auch die der Konkurrenz jedoch genau analysieren, um heraufzufinden in welchem Punkt man sich abhebt. Hat man seinen USP erst einmal definiert gilt es eine Markenbotschaft zu definieren. Fast alle großen Marken sind durch einen Slogan in der Kommunikation bekannt geworden. Doch welche Möglichkeiten zur Bekanntmachung der eigenen Marke gibt es abseits der klassischen TV Werbung?

Die ausgearbeitete Schlüsselbotschaft bzw. der Slogan sollten nun über das Internet verbreitet werden. Auf der eigenen Webseite und den Social-Media-Kanälen. Aber auch in Gastbeiträgen und Werbeanzeigen sollte die eigene Marke möglichst gut repräsentiert werden.

Primär Social-Media-Kanäle bieten sich heutzutage an um seine Markenreichweite zu vergrößern. Beiträge dürfen gerne provokant und lustig sein, dennoch sollten sie einen Mehrwert für den Nutzer liefern. Zudem sollte über die Kommentarfunktion immer mit den Nutzern interagiert werden, damit diese sich wahrgenommen fühlen. So können Frage und Problem auf direktem Wege geklärt werde, was zur Verbesserung der Warhnehmung führt.