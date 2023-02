Job-Protokoll : Was macht eigentlich ein Tätowierer?

Esslingen Tätowierer schaffen Kunstwerke, die unter die Haut gehen. Dafür braucht es Feingefühl - und gute Hygieneregeln. Warum dem Job dennoch ein Rockstar-Image anhaftet.

Wie ich zu meinem Beruf gekommen bin:

Ursprünglich bin ich gelernter Siebdrucker. Mit Farben hatte ich also schon immer zu tun. Ende der 1980er Jahre zog es mich dann zu einer Tattoo-Convention in England, bei der Tattoo-Künstler ihr Können zeigten. Diese Veranstaltung hat mein Leben verändert. Ich beschloss Tätowierer zu werden.

So sah meine Ausbildung aus:

Was meinen Alltag ausmacht:

Mir macht das alles immer noch viel Freude - der Kontakt mit den Kunden, das Zeichnen. Man sitzt zusammen und macht sich eine gute Zeit. Kunden äußern Wünsche in Sachen Tattoo oder ich berate sie, was zu ihnen passt. Ich gucke mir genau an, ob die Haut an der gewünschten Körperstelle gesund und intakt genug fürs Tätowieren ist. Ich erkundige mich bei Kunden auch, ob sie auf irgendetwas allergisch reagieren. Das ist wichtig zu wissen, bevor ich loslege.